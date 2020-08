Katie Holmesnak ez a borzalmas szoknya is jól áll

Manapság a divat már nem különít el korszakokat egymástól élesen, így minden mindennel házasítható, és ami még tegnap ciki volt, az holnap már menő lehet, ezért lehet végül is teljességgel elfogadható viselet az a kilencvenes éveket megidéző térd alatt végződő szoknya, amit Katie Holmes vállalt be New York utcáin sétálva.

Az amerikai színésznő egy denevérujjú felsőben, kék maszkban és napszemüvegben barangolt, és farmerszoknyája nem éppen a mai elvárásoknak megfelelően, egészen a térde alatt ért véget. A fehér tornacipővel azonban nem lehet azt mondani, hogy rossz ránézni, sőt, kifejezetten stílusosnak és lezsernek mondható a viselet.

(Fotó: hollywoodlife.com)

Tom Cruise-zal közös lányuk, az édesanyjára nagyon hasonlító Suri, aki nemrég ünnepelte 14. születésnapját, épp nem tartott Katie-vel.

A címlapfotó illusztráció.