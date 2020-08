Sharon Stone retteg, hogy elveszíti koronavírussal küzdő húgát

Megosztás Tweet



Kelly így is komoly autoimmun betegséggel él, emiatt számára különösen veszélyes a fertőzés.

Sharon Stone-nál elszakadt a cérna, amikor kiderült, hogy az egyébként is lupusszal küzdő húga, Kelly elkapta a koronavírust. A htestvére állapotáért a maszkot nem viselőket hibáztatja.

"Ez a húgom kórházi szobája, a lupusz mellett most koronavírussal is küzd. Nincs immunrendszere. Csak a gyógyszertárba ment le. Az egyik maszkot nem viselő tette ezt vele" - fakadt ki a színésznő, aki azt állítja, hogy Kelly és férje is megküzd minden egyes lélegzetvételért.

Sharon emellett a montanai körülményeket is bírálta, ahol húga él, ott ugyanis senkit nem tesztelnek tünet nélkül. Így például az édesanyjukról sem tudják, hogy elkapta-e a vírust, pedig ő járt Kellynél látogatóban - írja cikkében a People magazin.