Will Smith feléleszti a Kaliforniába jöttem című sorozatot

Lesz benne azonban egy komoly csavar.

Drámai színezettel érkezik a Kaliforniába jöttem (The Fresh Prince of Bel-Air) című sorozat rebootja, amit Morgan Cooper rajongói videója ihletett.

Will Smith a Kaliforniába jöttem című sorozatban (Fotó: Getty Images/NBC)

A Youtube-on több milliós nézettséget elérő fikciós előzetes, mely Bel-Air hercegének történetét drámaibb formába öltöztette, meghozta a gyümölcsét, az eredeti széria főszereplőjének, Will Smithnek annyira megtetszett, hogy már készül is belőle a sorozat.

A The Hollywood Reporter információi szerint a széria előkészületei már egy éve megkezdődtek. Will producerként működik közre a produkcióban, ahogyan Morgan Cooper, a népszerű trailer megalkotója is.

A streaming-szolgáltatók közül, az HBO Max, a Peacock és a Netflix is meg akarja magának szerezni a sorozatot. A Kaliforniába jöttem című vígjáték 1990-től hat évadon át futott az NBC csatornán, mellyel Will Smith rapperből színésszé avanzsált.