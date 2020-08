Amy Schumer nem bírna ki még egy terhességet

Megosztás Tweet



Betegsége miatt elviselhetetlen volt számára első várandóssága.

Amy Schumer komika megszenvedte az első terhességét, erről kendőzetlen őszinteséggel beszélt immáron sokadszorra. A színésznőnél ugyanazt a betegséget diagnosztizálták, mint Katalin hercegnénél, a hyperemesis gravidarumot. Ez az úgynevezett terhességi vészes hányás a teljes kilenc hónapot elviselhetetlenné teheti a kismama számára.

Amy Schumer és Chris Ficher (Fotó: Getty Images/Bruce Glikas)

Amy korábban fontolgatta, hogy a most egyéves kisfia, Gene után vállal párjával egy másik gyermeket is, ezt a vágyukat azonban most egy időre félretették.

"Nem lehetek még egyszer várandós. Több lombikon is keresztülmentem, és nagyon kemény volt. Nem hiszem, hogy újra végig tudnám csinálni. Gondolkoztunk béranyán is, de egyelőre ezt most félretettük" - nyilatkozta Amy a Sunday Today with Willie Geist című műsorban.

Amy és séf kedvese, Chris Fischer három és fél hónapnyi randevúzás után döntötte el, hogy összekötik életüket, a menyegzőt 2018 februárjában tartották. Az idő azonban őket igazolta, ez bizony szerelem volt első látásra.