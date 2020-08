A stand-up rocksztárja, Steve Martin 75 éves

Megosztás Tweet



Hollywood multitalentuma, aki íróként, zenészként és színészként is a legnagyobb elismeréseket zsebelte be karrierje során.

Steve Martin amerikai filmszínész, komikus, aki 2013-ban életművéért kapta meg az Oscar-díjat, augusztus 14-én ünnepli hetvenötödik születésnapját.

Steve Martin az SNL műsorában 1978-ban (Fotó: Getty Images)

Ha ő szerepelt az NBC csatorna Saturday Night Live című műsorában, a nézettség egymillióval ugrott meg. Saját bevallása szerint a színpadon nem saját személyiségét láthatták, mert ő alapvetően szégyenlős és zavarba jön a túlzott figyelemtől, ezért kollégáitól eltérően nem ösztönösen komédiázott, hanem gondosan megtervezve rakta össze estjeit. Csaknem két évtizeden át maradt az egyik legnagyobb stand-up komikus, rocksztárokat megszégyenítő, hatalmas rajongótábora kívülről tudta műsorát és hűségesen követték minden fellépésére.

Steve Martin a Rózsaszín párduc bemutatóján (Fotó: MTI/EPA)

Számtalan kiszólásából lett köznyelvi fordulat, és kevesen tudják, hogy ő terjesztette el a két kézzel a levegőben mutatott idézőjelet.

Sikereinek csúcsán, a hetvenes évek végén nyergelt át a filmekre. Olyan filmek köthetők a nevéhez, mint A pacák, a Tágra zárt szemek, a Halott férfi nem hord zakót, a Mindenem a tied, A Riviéra vadorzói, a Roxanne vagy Az örömapa I. és II. A rózsaszín párduc és folytatása 2006-ban és 2009-ben nevettette meg a nézőket.

A színészet mellett színdarabokat is ír, műveit Amerika-szerte számos színház tűzte műsorára. Több írását közölte a tekintélyes The New Yorker magazin, két regény is kikerült a tolla alól. Born Standing Up címmel önéletrajzát is megírta, a kritikusok a viccesnek, megindítónak és őszintének nevezett könyvét 2007 egyik legjelentősebb szépirodalmi alkotásának nevezték.

Két lemeze is Grammy-díjat kapott (Fotó: Getty Images)

Ismert és elismert bendzsójátékos, aki számos nagysággal zenélt együtt, és két bendzsóalbuma kapott Grammy-díjat. A stand-up számaiból összeállított A Wild and Crazy Guy kétszeres platinalemez lett, a Billboard 200-as poplistáján a második helyig tornázta fel magát.

Jelenleg második házasságában él, és 67 évesen apa lett.