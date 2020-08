Ez lesz Diana hercegné tévétörténeti pillanata

Megosztás Tweet



A Lady Di életéről szóló musical a Netflixen debütál.

A Diana hercegné életéről szóló musicalt a hivatalos Broadway-bemutató előtt műsorára tűzi jövőre a Netflix streamingszolgáltató.

A szórakoztatóipar történetében példátlan esetre a világjárvány megfékezésére hozott korlátozások miatt kerülhet sor. A New York-i Broadway színházai bezártak, idén már nem nyitnak ki, a Diana hercegné élettörténete alapján írt musical sem kerül színpadra 2021. május 25. előtt - írta a BBC hírportálja.

A darabot az eredeti Broadway-szereposztással veszik filmre New Yorkban, közönség nélkül. A Netflix nem közölte, hogy előfizetői mikor láthatják. A musicalt eredetileg idén márciusban mutatták volna be. Ez az első alkalom, hogy egy Broadway-darab hivatalos színházi bemutatója előtt kerül a tévéképernyőre. Más Broadway-előadásokat is átvettek a streamingszolgáltatók, de csak azután, hogy közönség előtt, színpadon debütáltak. A Disney+ például nyáron kezdte sugározni a Hamilton című sikerdarabot.

A produkciós cégek eddig vonakodtak a képernyőre engedni előadásaikat, míg színpadon játsszák őket, nem beszélve a be sem mutatott show-król, attól félve, hogy a nézők a tévé után nem mennek el élőben megnézni a darabokat.

A világjárvány azonban változásokat hozott, a bezárásokhoz alkalmazkodva online alternatívákat keresnek a cégek. Szakértők szerint a színházi előadás filmre vett változata felkeltheti a nézők érdeklődését.

Ugyanezzel a dilemmával szembesül a filmipar, több stúdió nem a mozikban, hanem közvetlenül a streamingszolgáltatóknál mutatja be az új alkotásokat, a Disney nyári nagy dobását, a Mulant egyenesen a Disney+-ra irányította, kikerülve az észak-amerikai vetítőtermeket.