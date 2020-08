Drámai videó: a koronavírus miatt veszti el haját a színésznő

Megosztás Tweet



Alyssa Milanónál eddig nem tapasztalt mellékhatása van a koronavírusnak.

Alyssa Milano gyerekszínészként kezdte, s bár az A-lisás sztárok köze az elmúlt negyven évben sem sikerült bekerülnie, a Bűbájos boszorkák című sorozat révén az egész világ megismerte a nevét.

A 47 éves színésznő néhány napja mesélte el közösségi oldalán követőinek, hogy bár háromszor is negatív eredménnyel zárult a koronavírustesztje, most az antitesteket vizsgáló teszt pozitív lett, tehát ő is átesett a betegségen - írja cikkében a Just Jared.

"Úgy gondoltam, megmutatom nektek, mire képes a koronavírus. Viseljetek maszkot" - mondja el videóüzenetében a színésznő, kezében elvesztett hajszálaival.

Milano áprilisban két héten át nagyon beteg volt, és a COVID-19 minden tünetét produkálta, mégsem tudták kimutatni nála a fertőzést. Bár szaglása visszajött, elmúlt a láz, a fejfájás, és az étvágya is a régi, egy tünetet még azóta is produkál, mely talán a legijesztőbb: csomókban hullik a haja.