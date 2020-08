Kiskutyája mentette meg az agyvérzést kapott 86 éves veterán életét

Megosztás Tweet



Egy csivava lett a kis észak-karolinai városka hőse.

Az észak-karolinai, Bubu névre hallgató csivavát hősnek kiáltotta ki a helyi sajtó, miután az apró négylábú megmentette 86 éves veterán gazdáját – írja a Fox News.

Rudy Armstrong kedvencével él egy lakóhajón Oriental településen, így amikor az egykori katona agyvérzést kapott, senki más segítségére nem számíthatott. Bubu azonban szinte azonnal tudta, hogy gazdája bajban van, és a közelben lévő dokkmesterig futott ugatva, hogy jelezze, Rudy bajban lehet.

A bácsit szerencsére még időben sikerült beszállítani a CarolinaEast Medical Centerbe, ahol azóta is kezelés alatt áll. Állapota a friss beszámolók szerint szép ütemben javul, sőt, kutyája is meglátogathatta a kórház kertjében, melyről fotó is készült.