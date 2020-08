A pillanat, amikor golfütővel kiütik Will Smith fogait - VIDEÓ

Megosztás Tweet



A fél internet azt találgatja, hogy hamis-e a felvétel, avagy sem.

Három hónapja, hogy sokan bedőltek a trükkfelvételnek, ahogy a fúrószáron pörgő kukoricacső letöri az énekes, Jason Derulo első fogait. Elképesztő nézettséget hozott a videó, melyet most egy újabb követett.

Jason rákapott a dolog ízére, így most jóbarátját, Will Smith-t vette rá egy átverős videóra, melyben egy golfütővel teszi tönkre Will hollywoodi mosolyát - számolt be a történtekről cikkében az Eonline.

"Tegyél rá egy kis jeget" - tanácsolja az énekes a szenvedő színésznek, majd inkább otthagyja a tetthelyet.

Ezúttal is sokan elhitték a fatális lendítés kínos végeredményét, azonban az a valószínűbb, hogy ez is csak vicc, ahogy Derulo korábbi hasonló TikTok videói is.