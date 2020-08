Goldie Hawn Önnek is élvezhetővé teszi a mosogatást

Az Outkast nevű hip-hop duó 2003-as világslágerére mosogatott a 74 éves amerikai színésznő, Goldie Hawn, amelyről a Hollywoodlife is beszámolt. Az idehaza is nagyon népszerű szőke sztár az Óvakodj a törpétől című krimi-vígjátékkal lopta be magát a szívekbe, majd a Jól áll neki a halál és az Elvált nők klubja végképp prémium-komikává tette.

Most az Instagramon fordította maga felé a figyelmet, méghozzá azzal, hogy nem a mosogatógépbe pakolt, hanem hagyományos módon állt neki a szennyes edényeknek.

Hogy a művelet ne legyen annyira monoton, a Hey Ya dal sietett a segítségére, és ez alkalmat adott Goldie-nak arra, hogy korát meghazudtoló módon riszáljon egyet. A mókában partnere is akadt 34 éves fia, Wyatt személyében, aki legkisebb gyermekük Kurt Russell-lel.