Rohan az idő. Már 20 éves a Sakáltanya

Ha nagyon la akarjuk egyszerűsíteni a választ a kérdésre, miszerint bártenderekről szóló filmek ügyében mi a csúcs, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ami a nyolcvanas éveknek volt a Koktél Tom Cruise-szal, Elisabeth Shue-val és Bryan Brownnal, az 2000-ben, pont a napokban 20 esztendős Sakáltanya Piper Perabóval, Maria Bellóval és a szupermodell Tyra Banksszel.

(Fotó: Getty Images)

A párhuzam ráadásul abban is tetten érhető, hogy míg 1988-ban az akkor már bőven a csúcson túl járó Beach Boys egy gigantikus dalt hozott a filmzenébe a Kokomóval, addig az eleinte countryban tündöklő LeAnn Rimes letarolta a slágerlistákat a sakáltanyás Can't Fight the Moonlighttal.

A Sakáltanya mindmáig 113 millió dollárt termelt, és bár a története nem borzolta nagyon a kedélyeket, de fontos szerepe volt abban, hogy Hollywood ráérzett arra, hogy kizárólag női színészekkel is eladható egy produkció.

Érdekes nyilatkozatot adott a minap a valódi Sakáltanya tulajdonosa, Liliana Lovell.

„Egyetlenegyszer láttam a filmet, de még ma is megvan az a szettem, amit aznap viseltem a moziban. Amúgy a filmben ikonikussá vált rész, azaz a bárpult csak egy kicsi része a helynek, de tény, hogy mindenki erre emlékszik ebből a szerelmi történetből” – mondta a film helyszínének otthont adó bár tulajdonosa.