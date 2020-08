Két olasz kislány 12 milliós nézettséget elérő videója miatt ült magángépre Roger Federer

Megosztás Tweet



A teniszcsillag mindenképpen le akart játszani egy meccset a fiatal sportolókkal.

Vittoria és Carola barátnők, akik nem csak egymás szomszédságában laknak, de mindketten ügyes teniszezők. Tavasszal a koronavírus miatti karantén megakadályozta őket abban, hogy edzésre járjanak, tanáruk azonban zseniális ötlettel állt elő.

A két leányzó a tetőn keresztül tartotta magát formában, ezzel tényleg betartva a távolságtartás szabályait. Meccsükről videó is készült, mely 12 milliós nézettséget ért el, és nem mellesleg felkeltette a 20-szoros Grand Slam-torna-győztes svájci játékos, Roger Federer figyelmét is - írja cikkében a The Sun.

Roger magángépére ült, hogy ő is lejátszhasson egy meccset a két kis tehetséges sportolóval, melyen természetesen a kamerák is ott voltak. A lányok videóujukban arról csevegtek, milyen fantasztikus élmény lenne, ha egyszer Federer előugorna mondjuk egy függöny mögül és meglepné őket.

Kívánságuk teljesült.

Majdnem elájultam. Nem hittem, hogy valódi, azt hittem csak egy bábu - mesélte Vittoria.

Roger semmiképpen nem akarta kihagyni a lehetőséget, hogy találkozzon fiatal rajongóival, hiszen videójuk szerinte fontos üzenetet hordozott.

„A szenvedélyük nem tűnt el a karantén miatt. Szerintem sok mindenki érzett hasonlóan, ahogy én is.”