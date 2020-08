Sam Neill alig várja, hogy ismét dinók elől menekülhessen

Visszatér a Jurassic Word harmadik felvonásában az eredeti klasszikus három főszereplője, Laura Dern, Jeff Goldblum, és Sam Neill is. A forgatás már javában zajlik, bár a koronavírus miatt Hollywood leállt, azonban a folytatás stábja az egyik szuperprodukció, mely a tavaszi karantén után visszatért a stúdióba.

Hold onto your hats- gettin' my old one back on this week , and facing off dinosaurs once again. Best yet .Excited and terrified- these things will kill ya. With @LauraDern @BryceDHoward @prattprattpratt #JeffGoldblum @colintrevorrow I'm obviously a little more ...grizzled now.. pic.twitter.com/zYtG5uadB2

— Sam Neill (@TwoPaddocks) August 2, 2020