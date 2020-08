Jennifer Lopez valamit piszkosul jól csinál, ha így néz ki smink nélkül

Megosztás Tweet



Jól áll neki a természetesség!

Jennifer Lopez 51 éves. Ezt azért fontos kiemelni, mert az énekesnő kibújva a takaró alól, smink nélkül, egy nappal sem néz ki többnek 35-nél.

J. Lo azok közé a nők közé tartozik, akinek nincs szüksége festékre ahhoz, hogy nyilvánosan vállalja arcát. Ébredés után egészen baba arca van Lopeznek, amit persze nem rest megmutatni több milliós rajongótáborának. Nem hibáztatható érte, hisz bárki dicsekvőre fogná, ha az ötödik x után ilyen gyönyörű bőrrel rendelkezne.

Követői, látva a képet beszálltak a "versenybe", és vagy arról számoltak be, hogy 20 évesen is idősebbnek látszanak Jennél, vagy arról, hogy ők is megnyerték a genetikai lottót.

És, hogy mi Lopez titka?

"Mindig használok napvédő krémet. A top tippem azonban, hogy aludjunk eleget. Ideálisan jó lenne 9-10 órákat aludni, de ha máshogy alakul, arról gondoskodom, hogy a 8 óra meglegyen" - osztotta meg korábban az InStyle-lal az énekesnő.