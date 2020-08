Rihanna szerint ez a ruha volt élete legkínosabb választása

Megosztás Tweet



Attól tartott, mindenki rajta nevet majd.

Az évente a New York-i Metropolitan Múzeumban megrendezésre kerülő Met-gála a mai napig is az egyik legsikkesebb adománygyűjtő rendezvény, melyet a sztárok szó szerint kifutónak használnak. Ez persze nem meglepő, hiszen a gálának a múzeum “divat” részlege ad otthon, így aztán a hírességek a divattervezők legvadabb elképzeléseit mutatják be a vörös szőnyegen.

Már-már királynői volt a kreáció (Getty Images)

A 2015-ös gálán Rihanna vitte a prímet a sárga, műszőrmével díszített Guo Pei ruhájával. Nem lövünk mellé a jelzővel, ha azt mondjuk, a kreáció grandiózus volt és merész. Ezzel viselője, Rihanna is egyetértett, sajnos azonban az esemény bohócának is érezte magát épp emiatt.

"Emlékszem mennyire féltem kiszállni a kocsiból, úgy éreztem, hogy sokat vállaltam be. Elhajtottunk a vörös szőnyeg mellett és csak estélyiket láttam. Azt hittem, hogy az emberek nevetni fognak rajtam, hogy bohóc vagyok és ez túl sok" - mondta az Access című magazinműsorban az énekesnő.

S bár ő ezt a ruhát tartja karrierje eddigi legkínosabb választásának, valójában senki sem nevetett, ellenben taps fogadta.