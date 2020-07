Előzmény Twilight-mozi a láthatáron, de már új szerelmes vámpírokkal

Megosztás Tweet



A világ nyolcadik csodája lenne, ha Kristen Stewart és Robert Pattinson rábólintanának a felkérésre.

Augusztus 4-én jelenik meg Stephenie Meyer Alkonyat-sorozatának régóta várt előzményregénye The Midnight Sun címmel. A történet nem új, csupán most Edward Cullen szemén keresztül olvashatjuk el azt. Azonban a rajongók már a regényen alapuló filmről szeretnének többet tudni, melynek lehetséges elkészültéről most a filmek korábbi rendezője, Catherine Hardwicke nyilatkozott az Entertainment Tonightnak.

"Egy újravágás eléggé bonyolult lenne. Legutóbb Bella gondolataival foglalkoztunk. Ez egy teljesen új film lehetne, jó móka."

Arra a kérdésre pedig, hogy visszatérhetnek az eredeti szereplők, Hardwicke a következőt válaszolta:

Robert Pattinson és Kristen Stewart (Fotó: Photoshot)

"Rob most Batman, Kristen pedig több csodálatos projektben működik közre. Ki tudja, mi történik majd" - elmélkedett a rendező, aki szerint szinte biztos, hogy új szereplőkkel készülne a film.

Meyer több mint egy évtizede elállt a The Midnight Sun kiadásától, amikor annak egy része kiszivárgott az interneten. Alkonyat-sorozat több mint százmillió példányban kelt el világszerte, Robert Pattinson és Kristen Stewart főszereplésével nagysikerű filmek készültek belőle.