Ryan Reynoldsnak hála, meglett a világ legkeresettebb plüssmackója

Ryand Reynolds nélkül elvesztek volna egy anya lányához intézett utolsó szavai. Néhány napja bejárta az internetet a filmsztár felajánlása, aki 5 ezer dollárt ígért annak a becsületes megtalálónak, aki visszajuttat egy hangrögzítős plüssmacit tulajdonosának.

In happier news... thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020