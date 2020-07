Tom Holland végre eldicsekedett vonzó barátnőjével

Megosztás Tweet



A gerlepárt Sophie Turner boronálta össze.

Két hónapja pletykálják, hogy Tom Holland, mindenki kedvenc Pókembere végre párra lelt – írja cikkében az Instyle. A 24 éves színész eddig nem nyilatkozott a témában, most azonban megkegyelmezett rajongóinak, nem hagyja, hogy kétségek között vergődjenek tovább. Barátnője valóban az a Nadia Parkes, aki a Ki vagy, Doki? és A spanyol hercegnő című sorozatokból lehet ismerős.

"Elképesztő. A lány és az ég is" - olvasható az Instagramon megosztott fotó képaláírásában.

A pár állítólag már három hónapja randevúzik egymással, kapcsolatuk pedig elég komoly lehet, hiszen a karantént is egy fedél alatt töltik. Érdekesség, hogy a párt nem más mutatta be egymásnak, mint az újdonsült anyuka, Sophie Turner. Nadia és Tom is jelent volt a Trónok harca színésznőjének eljegyzési partiján tavaly, Sophie ott mutatta be őket egymásnak.