Kim Kardashian gyerekei semmit sem éreznek a családi botrányból

Kanye West és Kim Kardashian állítólag válik, azonban mindebből négy közös gyermekük semmit sem érzékel. A People magazin úgy tudja, Kim anyatigrisként viselkedik a jelen helyzetben, és megpróbálja megóvni a kicsiket a botránytól.

A családban teljes a hírzárlat, így a hétéves North, a négyéves Saint, a kétéves Chicago, és tizennégy hónapos Psalm csak annyit érzékel, hogy apukájuk jelenleg nem tartózkodik otthon, ami megszokott a családban.

West nem sokkal azután omlott össze a nyilvánosság előtt, amint bejelentette, hogy indulna a 2020-as elnökválasztáson. Felesége elismerte a hónap elején, hogy rapper férje bipoláris zavarral küzd, és hogy a család szeretné, ha orvosi segítséget kérne, ezért sem volt egyértelmű, Kanye mennyire gondolja komolyan a politikai pályát.

A családi dráma akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor Kanye egyik kampányeseményén arról mesélt a közönségnek, hogy Kimmel közös első gyermekét, Northot, először nem akarták megtartani. Ezt követte néhány gyorsan törölt Twitter-poszt, melyben azt állította, Kimnek viszonya volt Meek Mill rapperrel, és azzal vádolta meg anyósát, hogy diliházba akarja záratni.

