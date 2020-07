A hollywoodi burzsoázia képmutatása kimeríthetetlen: fegyveresen őrzött luxusvillákból követelik a rendőrség leépítését

A cél egyértelműnek látszik: az amerikai nagyvárosok utcáin ne a rendőrök jelentsék a rendet, hanem a fekete ruhába bújt, felfegyverzett szélsőbaloldali mozgalmárok. Ahhoz hasonlítható ez a szituáció, amikor a forradalomban felforgatott (korábban nyugatias) Iránt ellepték a csadorba és sötétzöld kezeslábasba bújt fegyveres iszlamista forradalmárok, a gárdisták.

A két luxusszínésznek van kapcsolódási pontja a felforgatókhoz: Natalie Portman a V mint vérbosszúban az establishment ellen lázadó vezért, Joaquin Phoenix pedig a Jokerben a társadalom peremére sodródó, mentális beteg figurát játszott, aki végül brutális és statáriális tetteivel eléri, hogy a város felkeljen és a csőcselék erőszakot és káoszt hozzon a minden, amerikai nagyvárost szimbolizáló Gotham Citybe. Úgy is mondhatnánk: sztárjaink szerepben maradtak.

Please join me and sign this petition. Thank you @patrisse ullors for your leadership. https://t.co/apz67U6V6n

— Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) July 26, 2020