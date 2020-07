Megkeseríti az ápolónő életét, hogy hasonlít Taylor Swiftre

Megosztás Tweet



Ha csinosabban öltözik fel, megrohamozzák az énekesnő rajongói.

Nem csak a sztárokat viseli meg a hírnév árnyoldala, de a hasonmásaikat is – erről számolt be egy TikTok videóban egy amerikai ápolónő, Ashley, aki már megbánta, hogy abba a városba költözött férjével és gyermekével, ahol Taylor Swiftnek is van háza.

Ashley magas, karcsú, szőke bubi frizurát hord frufruval, és szereti a piros rúzst. Ha pedig feltesz egy napszemüveget, szakasztott Taylor Swift. Ez azonban korántsem olyan klassz dolog, mint hinnénk, tekintve, hogy csinosabb ruhában, kisminkelve nem tud úgy kilépni az otthonából, hogy ne rohamozzák meg az énekesnő rajongói -írja cikkében a Stylecaster.

Az ápolónő egy vicces videóiban foglalta össze, hogy se vásárolni, se a piacra, se vacsorázni nem tud úgy elmenni a párjával, hogy ne kérnének tőle legalább egy autogramot, így aztán legtöbbször kapucnis pulcsiban bujkál.