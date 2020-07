Végre a britek is Idris Elba lábai előtt hevernek

Megosztás Tweet



A Brit Filmes és Televíziós Akadémia különdíját kapja meg idén a Luther című sorozat sztárja.

Idris Elba, a Luther és a Drót című tévésorozatok sztárja különdíjat kap a Brit Filmes és Televíziós Akadémia (BAFTA) július végi virtuális díjátadó gáláján – számolt be róla a BBC News. Idris, aki Hollywoodban már bizonyított olyan filmjeivel, mint a Star Trek: Mindenen túl című sci-fi, a Thor: Ragnarök és a Bosszúállók: Végtelen háború című képregényfilm, most hazájában is elismerést kap.

Idris Elba (Fotó: Getty Images/Jeff Spicer)

A BAFTA a londoni filmszínészt alakításain túl az ágazat sokszínűsége melletti kiállásáért és a fiatal tehetségek támogatásáért tünteti ki egyik legfontosabb díjával. A koronavírus-járvány miatt idén közönség nélkül szervezett díjátadót július 31-én tartják.

Elba nagy megtiszteltetésnek nevezte az elismerést, és hozzátette, hogy küldetésének tartja új tehetségek felkarolását. A különdíj korábbi díjazottjai között szerepelt Clare Balding, Cilla Black, Lenny Henry és a kommentátor John Motson.

Elba 2013-ban alapította meg saját produkciós vállalatát, a Green Door Picturest, amely lehetőséget nyújt a tehetséges filmes alkotóknak. Az eddig öt évadot futott és a hírek szerint jövőre folytatódó Luther című sorozatban nyújtott alakításáért 2012-ben Golden Globe-díjat kapott. De szerepelt a Star Trek: Mindenen túl című sci-fiben, valamint a Thor: Ragnarök és a Bosszúállók: Végtelen háború című képregényfilmekben is.

Amanda Berry, a BAFTA vezetője Elbát az egyik legismertebb brit színésznek nevezte az Egyesült Királyságban és külföldön. Mint mondta, az akadémiának nagy örömére szolgál, hogy elismerheti rendkívüli eredményeit az idei díjátadó ceremónián.