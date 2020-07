Exe kíméletlenül odaszúrt: Brooklyn Beckham túl éretlen a házassághoz

Néhány napja sokakat meglepett a 21 éves Brooklyn Beckham a nagy hírrel, miszerint feleségül kérte barátnőjét, a nála négy évvel idősebb Nicolát. A szülők, David és Victoria Beckham állítólag támogatják fiukat, és sok ismerős is azt erősítette meg, hogy a fotósként komolyabb sikereket elérő Brooklyn érettebb a koránál.

Van azonban, aki egyáltalán nem így gondolja. Ő nem más, mint a sztárcsemete exe, Lexy Panterra, aki kíméletlenül elmondta véleményét a dologról:

"A vele való kapcsolatomat sosem tudtam igazán komolyan venni, hogy őszinte legyek. Talán a korkülönbség miatt. A lánykérés nem olyasmi, amit vártam volna tőle, őszintén, ő erre még nem áll készen. Még nagyon fiatal és éretlen. Nem tudom, hogy miért esik szerelembe percenként. A kapcsolataiban nincs következetesség. Minden hónapban új barátnője van, így meglep, hogy ezt meglépte" - fakadt ki a The Sunnak a 30 éves hip-hop énekesnő.

Brooklyn Beckham's ex Lexy Panterra is reacting to his engagement news: https://t.co/XDsuLkMBJo

— JustJared.com (@JustJared) July 20, 2020