Beatrix hercegnő káprázatos menyasszonyi ruhája Katalin hercegnéjét is lekörözi

II. Erzsébet királynő vintage Norman Hartnell ruhájában ment pénteken férjhez Edoardo Mapelli Mozzi 37 éves olasz ingatlanmágnáshoz Beatrix hercegnő. Az esküvőt eredetileg májusra tervezték, de a koronavírus-járvány miatt új időpont nyilvános kijelölése nélkül elhalasztották. A windsori királyi rezidencián, szűk családi körben tartott pénteki ceremóniát az udvar előre nem jelentette be.

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding

The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020