Keanu Reeves és Nicole Kidman is mesét olvas majd a felnőtteknek

“Tekintettel a járvány miatt zűrzavaros és stresszes időkre, úgy ítéltük meg, hogy a magunk eszközeivel próbálunk nyugalmat hozni az otthonokba” – nyilatkozta a The Wrap magazinnak Jennifer O’Connell, az HBO Max dokumentum- és gyermekfilmekért felelős alelnöke.

Nicole Kidman, Idris Elba and more to read bedtime stories in HBO Max series https://t.co/0B03kjRS26 pic.twitter.com/fB5LbcqqA6

— New York Post (@nypost) July 16, 2020