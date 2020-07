Titokban férjhez ment II. Erzsébet királynő unokája

Megosztás Tweet



A koronavírus miatt törölt esküvőt most a királyi család windsori birtokán pótolták.

Péntek reggel Windsorban örök hűséget fogadott egymásnak Beatrix hercegnő – András yorki hercegnek, a brit uralkodó harmadik gyermekének elsőszülött leánya – és polgári származású párja, Edoardo Mapelli Mozzi 37 éves olasz ingatlanmágnás.

II. Erzsébet királynő 31 éves unokája eredetileg május 29-én házasodott volna össze vőlegényével, a koronavírus okozta egészségügyi veszélyhelyzet miatt azonban elmaradt a királyi lakodalom. A pár új időpontot nem tűzött ki, így aztán a média figyelmét elterelve, egy privát ceremónia keretében mondhatták ki az igent.

A Daily Mail királyi családdal kapcsolatban álló tudósítója péntek reggel örömmel jelentette be a hírt, hogy a pár a windsori birtok All Saints kápolnájában összeházasodott. Többen is látták, hogy maga az uralkodó és férje, Fülöp herceg is a birtokra érkezett a nagy nap reggelén, így vélhetően a szűk családi kör jelen volt az ünnepségen, természetesen betartva a távolságtartás szabályait.

Beatrix a kilencedik a brit trónutódlási sorban, de valójában senki nem számol azzal, hogy valaha is ő lenne az Egyesült Királyság uralkodója. Jóllehet hercegnőként és az uralkodó unokájaként jogosult a "királyi fenség" megszólításra, a királyi család hivatalos mindennapi tevékenységében nem vesz részt, polgári állása van: Beatrice York néven az Afiniti nevű, New York-i székhelyű szoftvertechnológiai vállalat alelnöki tisztségét tölti be - írta korábban az MTI.