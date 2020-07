Kate Winslet virtuálisan veheti át az életműdíját

Megosztás Tweet



A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál keretében díjazzák a hatszoros Oscar-jelölt színésznőt.

Kate Winslet színészi életműdíjat kap szeptemberben a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF), amely ezúttal a koronavírus-járvány miatt virtuális ceremóniát rendez a tiszteletére.

Kate Winslet Oscar-díjas brit színésznő (MTI/EPA/ Facundo Arrizabalaga)

Az Oscar-díjas brit színésznő Ammonite című új filmjét a fesztiválon mutatják be. A 19. századi romantikus brit drámában, amit Francis Lee rendezett, Winslet paleontológust alakít, partnerét Saoirse Ronan játssza - számolt be róla a The Hollyood Riporter.

Joana Vicente, az A-kategóriás torontói mustra társelnöke közleményében Winslet "briliáns és magával ragadó színészi jelenlétét" dicsérte, amely a közönséget és színészkollégáit is szórakoztatja és inspirálja.

A brit színésznőt hatszor jelölték Oscar-díjra, és A felolvasó című filmben nyújtott alakításáért kapta meg. Legismertebb filmjei között van az Értelem és érzelem, a Titanic, az Iris vagy az Egy makulátlan elme örök ragyogása.

A szeptember 10. és 19. között zajló 45. Torontói Nemzetközi Filmfesztivált a pandémia miatt szűkített programmal és részben online rendezik meg. Ötven filmet tűznek műsorra, és a tervek szerint a vetítések a mustra első öt napján lesznek a fesztivál helyszínein. Ez azonban annak függvénye, hogy a helyi hatóságok zöld utat adnak-e az aktuális járványhelyzet ismeretében a közönség előtt tartott bemutatóknak.

A vörös szőnyeges eseményeket, sajtókonferenciákat és más filmes ágazati rendezvényeket eleve online térben tartják. A TIFF tavaly rendezte meg először életműdíjainak gáláját. Az első díjazottak között szerepelt Meryl Streep, Taika Waititi, Mati Diop és Joaquin Phoenix. A fesztivál Tribute Awards díjait színészek, rendezők és más filmes alkotók számára alapították a kiemelkedő teljesítmények elismerésére. A fesztivál szervezői a következő hetekben hozzák nyilvánosságra az idei további díjazottak nevét.