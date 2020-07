Ötvenhat évesen lett a Sports Illustrated magazin bikinimodellje - a képek magukért beszélnek

Megosztás Tweet



Kathy Jacobs alakja tényleg irigylésre méltó.

Harminc éve már, hogy Kathy Jacobs Ford modellként a Woman’s World magazin címlapjára került. Aztán a manöken férjhez ment, gyermeket szült, ezzel pedig maga mögött is hagyta a szakmát, és inkább szakácskönyvet írt, valamint saját kozmetikai termékeket dobott a piacra.

Sports Illustrated's sexy new swimsuit model is 56 and ready to make waves https://t.co/W5Re6YnjWz pic.twitter.com/5qGCiJncxV — New York Post (@nypost) July 15, 2020

Az 56 éves Kathy azonban újabb lehetőséget kapott, hogy a fényképezőgép elé álljon, ráadásul nem is akárhol. A Sports Illustrated magazin a 2020-as fürdőruhás kiadványához kérte fel a modellt. A képeket elnézve, nem véletlenül.

Ezüstös vállra omló hajával és hibátlan alakjával bátran pózolhat kétrészesben. Jacobs rengetegszer próbált karrierje során megújulni, de nagyon boldog, hogy épp ebben a korban, a kategória első modelljeként szerepelhet a lapban.

Kathy arról is mesélt a New York Postnak, hogy minek is köszönheti pontosan tökéletes vonalait. Mint mondta, néhány éve inzulinrezisztenciát állapítottak meg nála, azóta pedig nem eszik sem kenyeret, tésztát, krumplit vagy rizst. Kiiktatta életéből a cukrot, és hús helyett inkább halat fogyaszt. Ami pedig elengedhetetlen, azok a rendszeres edzések, melyekről Instagramján is gyakran posztol.