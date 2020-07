Kutyatámadástól mentette meg kishúgát a hatéves - a Bosszúállók szerint is igazi hős

A wyomingi Cheyenne-ben élő hatéves Bridger Walker története egészen egyedülálló és megható. A fiú ugyanis saját életét is odaadta volna húgáért. A testvérpárra egy agresszív kutya támadt rá, Bridger azonban húga elé állt, így őt harapta meg az állat. Összesen 90 öltéssel hozták rendben a hős báty arcát.

"If someone had to die, I thought it should be me."

Six-year-old Bridger Walker has been hailed a hero after saving his young sister from a charging dog.

The young boy sustained facial injuries from bites that required roughly 90 stitches to fix.https://t.co/ALMPz6XZ78

— Yahoo News Australia (@YahooNewsAU) July 15, 2020