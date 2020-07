A várandós Gigi Hadid végre megmutatta gömbölyödő pocakját

Megosztás Tweet



Szeptemberre várja első gyermekét a 25 éves szupermodell.

Gigi Hadid még májusban, Jimmy Fallon show-jában ismerte el, hogy kisbabát vár párjával, Zayn Malik énekessel. A 25 éves topmodell a nagy hír bejelentése óta is rendszeresen posztolt magáról képeket, és indított élő bejelentkezéseket, azonban pocakját eddig ügyesen takargatta bő szabású ruháival. A hetedik hónapban lévő kismama azonban elérkezettnek látta az időt, hogy lelkes rajongóinak végre beszámoljon gyermeke gyarapodásáról – írja az Elle magazin.

Pregnant Gigi Hadid shows off her belly bump on Instagram Live: “There’s my belly y’all” pic.twitter.com/zV6QqdRqw1 — Pop Crave (@PopCrave) July 15, 2020

“Hálás vagyok a sok jókívánságért és pozitív kommentért. Szerettem volna tudatni veletek, hogy mindketten biztonságban vagyunk, jól vagyunk és minden tökéletesen alakul. Úgy sejtem, sokan nem értitek, hogy miért nem osztok meg szinte semmit. Mivel azonban egy járvány közepén várom a babát, úgy vélem, vannak ennél fontosabb dolgok is a világon. Ezért döntöttem úgy, hogy a családomon és a barátaimon kívül nem beszélek erről.”

Gigi Hadid és Zayn Malik (Fotó: Getty Images)

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Gigi ne dokumentálná alaposan terhessége minden pillanatát, ezeket a képeket azonban csak később fogja megosztani. Jelenleg nem akar azon aggódni, hogy jól néz-e ki egy terhes fotón vagy sem. De mivel sokan mondogatják neki, hogy laza ruháiban nem is tűnik várandósnak, Instagram live videójában most oldalról is megmutatta, a valójában már igen méretes pocakját.

Gigi és Zayn, akik évekig se veled, se nélküled kapcsolatban éltek, és legutóbb tavaly ősszel szakítottak, valójában még karácsony előtt elásták a csatabárdot. A sajtó úgy tudta, idén februárban békültek ki, de Zayn egész decemberben próbálta meggyőzni szerelmét, hogy próbálják meg újra, és sikerrel is járt. Most pedig úton van kislányuk, ha lehet hinni a TMZ értesüléseinek.