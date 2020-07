Iggy Azalea igazán különleges nevet adott titokban született kisfiának

Megosztás Tweet



Ráadásul kivételesen jól passzol a saját keresztnevéhez is.

A 30 éves énekesnő, Iggy Azalea megdöbbentette június elején a rajongóit, akkor jelentette be ugyanis, hogy megszületett első gyermeke, egy kisfiú. Hogy miért is olyan meglepő ez? Mert Iggy kilenc hónapon át titokban tudta tartani a terhességét.

Akkor a pici nevét nem hozta nyilvánosságra, de most ennek is eljött az ideje. Iggy egy hangfelvételt osztott meg a gügyögő gyermekéről, aki a különleges Onyx nevet kapta – írja cikkében a Just Jared. Egy igen átgondolt és frappáns választás és, ugyanis az énekesnő eredeti neve, Amethyst Amelia Kelly. Így máris értelmet nyer a képaláírás: Amethyst és Onyx. Két drágakő.

Hogy a pici pontosan mennyi idős, az továbbra is titok, a gólyahírt bejelentő bejegyzésében Azalea erre szintén nem tért ki:

“Van egy kisfiam. Vártam a megfelelő alkalmat, de minél több idő telt el, annál idegesebb lettem attól, hogy egy ilyen információt kell megosztanom a világgal. Szeretném a magánéletemet megóvni, de tisztázni akartam, hogy ez nem titok, mindennél jobban szeretem őt.”

Az apuka egyébként nem más, mint a 23 éves rapper, Playboi Carti, eredeti nevén Jordan Terrell Carter.