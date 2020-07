Megtalálták a Glee színésznőjének holttestét - fiáért adta az életét Naya Rivera

Megtalálták hétfőn Naya Rivera, a Glee – Sztárok leszünk! című tévésorozat színésze holttestét. A 33 éves nő szerdán tűnt el a Los Angelestől északnyugatra fekvő Piru-tavon, ahol kisfiával csónakázott.

A négyéves gyerek elmondta a nyomozóknak, hogy anyja még visszaemelte őt bérelt csónakjukra, majd mikor a fiú visszafordult, látta, amint anyja eltűnik a víz alatt.

“Valószínűleg összeszedte az energiáját, hogy visszajuttassa fiút a csónakba, de arra már nem maradt ereje, hogy magát is megmentse” – mondta Bill Ayub Ventura megyei seriff az esetről tartott sajtótájékoztatón.

A fiú, Josey Hollis Dorsey egyedül, mentőmellényben aludt, amikor a sodródó csónakban megtalálta a jármű bérbeadója mintegy három órával azután, hogy vízre szálltak. A nő testét öt napon át keresték, végül helyi idő szerint hétfőn a kora reggeli órákban észlelték a vízfelszín közelében lebegve – közölték a hatóságok. Ayub elmondta, anya és fia úszni mentek, ami a tónak ezen a részén tilos. Rivera nem viselt mentőmellényt.

A hatóságok úgy vélik, a nő fulladása baleset volt és testét valószínűleg a tóban lévő sűrű növényzet ejtette foglyul napokra. Búvárok ugyanis alaposan átvizsgálták a tónak azt a részét is, ahol végül előkerült a test, de az elvadult bozótos miatt rejtve maradhatott a zavaros vízben.

A megtalált holttestet helikopterrel szállították a venturai törvényszéki orvosszakértőhöz, ahol elvégzik a boncolást. Mivel nem jelentettek más eltűnt embert a környéken, a hatóságok biztosra veszik, hogy Rivera testét találták meg – írja a Just Jared.

