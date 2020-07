A koronavírus utolérte a Jurassic World stábját?

Megosztás Tweet



A pletykák szerint többeknek is pozitív lett a tesztjük.

Olyan hírek láttak napvilágot, hogy komoly bajban van a Jurassic World: Világuralom – azaz az új széria harmadik része – forgatása, mivel a stáb több tagjának is pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezért borul az egész produkció.

Chris Pratt a Jurassic World című filmben. (Fotó: Photoshot (UPPA))

A The Sun brit bulvárlap terjesztette ezt az „információt”, a gyártó Universal stúdió azonban kategorikusan cáfolta az álhírt, mondván, teljes gőzzel folyik a forgatás, senki nem beteg, és tudják tartani az ütemezést.

A film belső felvételei jelenleg az angliai Pinewood stúdióban zajlanak, itt nagyon szigorú, többlépcsős beléptetési szabályok vannak érvényben, ha bárkivel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy vírusos, a biztonságiak kivezetik, és azonnal karanténba kerül.

A Jurassic World: Világuralom forgatása hónapokkal ezelőtt leállt a járvány miatt, de most már biztonságosan tudnak dolgozni. A film műfaja az alkotók szerint tudományos thriller, amelyben visszatérnek kedvenceink, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard, de közkívánatra szerepelnek az eredeti trilógia sztárjai is: Laura Dern, Sam Neill és Jeff Goldblum is.