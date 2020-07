Átok vagy mítosz a 27-es klub? A rock 'n' roll továbbra is szedi az áldozatait

Megosztás Tweet



Egy tragédiasorozat, mely évtizedek óta nem ért véget.

Újabb taggal bővült a rejtélyes 27-es klub, Elvis Presley unokája, Benjamin Keough egy fejlövéssel csatlakozott azokhoz a legendás zenészekhez, művészekhez és sztárokhoz, akik 27 éves korukban hunytak el.

Hogy miért vethetett véget életének Lisa Marie Presley és Danny Keough amerikai zenész fia, arra egyelőre még nincs válasz, de sokakban felmerült a kérdés, hogy Benjamin talán szándékosan is tagja szeretett volna lenni annak az elit körnek, melyet többek között Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison és Amy Winehouse alkot.

Több tanulmány készült a témában, az egyik legsikeresebb és a legtöbbet idézett viszont egyértelműen Eric Segalstad könyve, a The 27s: The Greatest Myth of Rock & Roll. Az író szerint ez a kor egy fordulópont az emberek számára, amikortól maguk mögött hagyják a “gyerekkort”, és igazán felnőtté válnak. Azonban vannak, akik ezt nem képesek megugrani…

Egy kor, amikor a test már nem tudja elviselni a függőséget. Mert igen, több zenész esetében a drog, az alkohol volt a valódi démon. Egy megszemélyesített balsors, ami megbetegít vagy a halálba hajszol.

Senki sem tudja pontosan, hogy átok ül-e a 27-es számon, vagy hogy miért éppen ebben a korban hagyták el a földi életet a legendák, de egy elmondható róluk: mindannyian letettek valami nagyszerűt az asztalra, és nem csúsztak bele a középszerűségbe.

Persze Benjamin Keough esete nagyban eltér a többiekétől, de az még így is megállja a helyét, hogy a rock ‘n’ roll továbbra is szedi az áldozatait. Gondoljunk csak bele, milyen lehet a műfaj Királyának, de ha pontosabban fogalmazunk, örökségének az árnyékában élni. Nem kizárt, hogy Benjamin számára óriási teher volt Elvis unokájának lenni.

Segalstad mindeközben ebben látja a titok nyitját:

“Szükségünk van a zenészekre, hogy ott legyenek számunkra, érezzék, amit mi érezünk, és legyenek olyanok, amilyenek mi szeretnénk lenni, csak nem tudunk. Ez veszélyes szakma.”

Bár korábban a 27-es klub a tragikusan fiatalon elhunyt rocksztárokat tömörítette, ma már olyan híresség is ide tartozik, akit például saját autója szorított neki a háza kapujának, míg meg nem fulladt. Ő a Star Trek sztárja, Anton Yelchin volt. Az öngyilkosság kizárható, az eset azonban nem mindennapi, bizarr és rejtélyes.

De mi történt az “alapító tagokkal”?

Péntek volt, egészen pontosan 1970. szeptember 18-át írtunk, amikor Jimi Hendrix bevett jó néhány altatót. Senki sem tudta, vagy tudja a mai napig sem, hányat nyelt le pontosan, de a Vesparax nevezetű tablettából fél szem is elég volt ahhoz, hogy egy férfi nyolc órán át édesdeden aludjon. Jimire jellemző volt, hogy válogatás nélkül minden drogot kipróbált, anélkül, hogy tudná, mi az, vagy milyen hatása lehet, emellett pedig ivott is. Öngyilkosság volt? Talán. De barátai szerint egy előrejelezhető, ámde fatális baleset.

Janis Joplin életének utolsó napját sem nehéz elképzelni. Az énekesnő magányosnak érezte magát, úgy gondolta, párja magától értetődőnek veszi őt, nem értékeli eléggé, ráadásul épp a stúdióból tért vissza hotelszobájába, ahol egyik utolsóként felénekelt dala, a “A Woman Left Lonely” még a fejében csenghetett. Janis 1970. október 4-én halálos dózisú heroint adott be magának, mely után a hotel lobbijában vásárolt magának egy doboz cigarettát. Még sikerült visszatérnie a szobába, ahol a cigarettát az éjjeli szekrényre tette, majd ott térdre rogyott, fejét beverve pedig az ágya mellé zuhant. Így találták meg másnap, már holtan -írja a Rolling Stone magazin cikke.

A 27-es klub igazi mítosszá nőtte magát Jim Morrison halálával, akire 1971. július 3-án találtak rá párizsi apartmanjának kádjában. A feltételezések szerint herointúladagolás okozhatta a halálát, de összeesküvés elméletek is születtek, miszerint az amerikai kormány iktatta ki a zenészt. Hivatalosan szívinfarktus állt az orvosi jelentésben.

Morrison posztumusz vált legendává, azután, hogy Francis Ford Coppola a “The End” című számát használta az Apokalipszis most című filmjében. Jim kultuszának része lett, hogy nem sokkal Hendrix és Joplin után halt meg, mely csak tovább erősítette sokakban, hogy ez volt Jim sorsa. A tény pedig, hogy Morrison barátnője is 27-évesen hunyt el, tovább növelte a valószínűleg véletlen egybeesések sorát, de ezzel együtt a mítosz is tovább dagadt.

Mire 1994-et írtuk, Kurt Cobain számára már ismert volt a 27-esek legendája, és el is döntötte, hogy csatlakozik hozzájuk. Kurt holttestét egy villanyszerelő fedezte fel 1994. április 8-án, pénteken. A sztár öngyilkos lett. Hirtelen felindulásból követte el, egy búcsúlevélben be is számolt aktuális lelkiállapotáról. A drogfüggő Cobain nem sokkal korábban egy per során elvesztette az otthonát, így egyfajta kinyilatkoztatásnak is tekinthető a tette: “márpedig az én házamat, nem veszitek el!”

Nem lehet tudni, mi is járt pontosan Amy Winehouse fejében, amikor 2011. júliusában kitöltötte magának az utolsó pohár vodkáját. Bár azt állította, hogy vannak még tervei az életben, de egyszerűen nem tudta megtenni a kezdő lépéseket. Amy bármennyire is nyitott és őszinte volt az élet bizonyos területein, a magánéletében óvatos és zárkózott volt. Egyesek úgy vélik, Amy saját hírnevétől sokallt be, épp úgy, ahogy Jimi Hendrix és Kurt Cobain, akik szintén saját imidzsük rabjai lettek.