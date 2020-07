A táncoló Reese Witherspoonnál nem is kell jobb reklám

Megosztás Tweet



A színésznő fiának megjelent az első dala, amire persze Reese mérhetetlenül büszke.

Reese Witherspoonak azonnal benne van a bugi a lábában, amint felcsendül 16 éves fia Deacon, és Nina Nesbitt debütáló dala, a “Long Run”.

Reese persze nem is lehetne büszkébb, így aztán be is szállt kicsit a reklámkampányba, saját oldalán tett közzé egy videót, melyben fia slágerére ropja, nem törődve azzal, hogy talán egy kicsit kellemetlen helyzetbe is hozza az egyébként mellette ülő nagyfiát -írja cikkében a People magazin.

“Deacon, azt hiszem csinálnom kellene egy TikTok-ra egy táncot a dalodra” – vetette fel a színésznő egy táncos kihívás lehetőségét, ami láthatóan elsőre nem nyerte el a sztárcsemete tetszését.