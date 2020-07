Michelle Williams és Oscar Isaac főszereplésével készül az új Jelenetek egy házasságból

Megosztás Tweet



Ingmar Bergman klasszikusa ötven éve hódította meg a nézőket.

Michelle Williams és Oscar Isaac főszereplésével készül HBO-minisorozat Ingmar Bergman csaknem 50 éves klasszikusából, a Jelenetek egy házasságból című tévéfilmsorozatból.

Az eredeti, hatrészes szériát Hagai Levi adaptálja és az új produkció rendezője is ő lesz. A The Hollywood Reporter értesülése szerint az új feldolgozás egy kortárs amerikai pár (Isaac és Williams) szemszögéből gondolja újra a szerelem, gyűlölet, monogámia, házasság és válás kérdéseivel foglalkozó klasszikust.

Levi korábban A mi fiaink és a Titkok nélkül című HBO-sorozatokon is dolgozott. Bergman Jelenetek egy házasságból című tévésorozatát Liv Ullmann és Erlad Josephson főszereplésével 1973-ban mutatta be a svéd televízió. A minisorozatból színdarab is született.