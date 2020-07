Lehet, hogy sosem találják meg a kaliforniai tavon eltűnt színésznőt

Két napja nagy erőkkel keresik a Glee című sorozatból ismert Naya Rivera színésznőt, aki kisfiával szerdán csónakázni indult. A négyéves gyermekét, Josey Dorsey-t egyedül találták meg a Piru tavon a kibérelt csónakban.

A gyerek szerint anyukája úszni indult, de sosem tért vissza, így a hatóságok szerint minden bizonnyal vízbe fulladhatott. Bár Naya után helikopterrel, drónokkal és búvárokkal kutatnak, a Ventura megyei seriff csütörtökön azt nyilatkozta, számolni kell azzal, hogy a színésznő testére talán sosem bukkannak rá.

Bár egykori kollégái, a család és a barátok is bíznak abban, hogy Rivera épségben előkerül, a keresés továbbra is a vízre összpontosul, ugyanis a parton semmilyen nyomát nem találták annak, hogy a színésznő kijutott volna a vízből, valamint hitelkártya-forgalmát is ellenőrizték, de készpénzfelvétel nem történt azután, hogy Naya eltűnt.

Közben a sajtóban megjelent az utolsó felvétel, ami az anyáról és kisfiáról készült, ezen az látszik, ahogy megérkeznek a tóhoz.

#UrbanNews: Glee star Naya Rivera is presumed dead after her four-year-old son was found alone in a boat on a lake in Southern California, officials say. CCTV footage released by Police shows the last moments of the 33-year-old 🥺👇🏿pic.twitter.com/8pDVQ9nOod

— Urban Television (@UrbanTVUganda) July 10, 2020