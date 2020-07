Felismeri? Ő volt egykor a Szex és New York szépfiúja

Mi másról is kérdezhetnék egy beszélgetős műsorban Jason Lewist, mint legismertebb szerepéről, ami a mai napig is Smith Jerrod a Szex és New Yorkból.

Sex and the City's Jason Lewis Looks So Different Today – See His Rugged Look! https://t.co/qBneJYZZII #Gossip

— Entertainment News (@15MinuteNewsEnt) July 7, 2020