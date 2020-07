Egy éve tette le a cigarettát Charlie Sheen

„Kedves tüdőm” – kezdte Twitter-bejegyzését az 54 éves, nem éppen egészséges életmódjáról ismert amerikai színész, Charlie Sheen. „Egy éve már, hogy letettem a cigit, szóval: szívesen” – folytatta sajátos cinizmusával a Két pasi meg egy kicsi egykori sztárja, akivel alkohol- és drogfüggősége miatt szinte már lehetetlen volt együtt dolgozni – írta a yahoo.com.

dear @my lungs,

it was

one year ago TODAY,

that i quit smoking !

hashtag –

YOU’RE WELCOME !

if i could go

back in time and

have NEVER STARTED,

i would absolutely do so !

if you are

on the fence about quitting, trust me;

the sooner the better !

happy 4th !

x©️x pic.twitter.com/UPWg4MMA3d

— Charlie Sheen (@charliesheen) July 4, 2020