Superman végre véleményezte az eredeti Igazság Ligája-film megjelenését

Hasonlóképpen Aquamanhez, ő is izgatott.

Ahogy korábban már megírtuk, Jason Momoa, azaz Aquaman rettentően izgatott az HBO Max tervei miatt, akik be fogják mutatni az eredetileg Zack Snyder által megálmodott és elkezdett Igazság Ligáját.

Henry Cavill (Fotó: Getty Images/Mike Marsland)

A rendező azonban családi okokra hivatkozva annak idején felállt a székből, és más fejezte be a filmet. Mivel Az Igazság Ligája nem hozta a várt sikert, így különös figyelem irányul most az eredeti elgondolás megvalósítására, melyet SnyderCut-nak nevezett el a rendező és melyhez már kedvcsináló is érkezett néhány hete.

Jason Momoa, Ezra Miller, Gal Gadot, Ben Affleck, Ray Fisher és Henry Cavill, Az Igazság Ligája főszereplői (Fotó: Getty Images)

Ahogy az Observer is írja, a Supermant játszó Henry Cavill is megszólalt a témában: “Amilyen eddig az idei év, ne csodálkozzunk, hogy ekkora az érdeklődés Zack verziója iránt. Supermant alakítani kiváltságos érzés, nagyon izgatott vagyok, mit fogok viszontlátni abból, amit évekkel ezelőtt leforgattunk. Ha tehetem, még évekig én szeretném alakítani ezt a karaktert.”