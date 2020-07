A negyedik évaddal búcsúzó Ozark újabb Emmy-díjat jelenthet Jason Batemannek

Megosztás Tweet



A Variety megtette tippjeit a férfi jelöltekre.

Július 28-án fogják bejelenteni a legnagyobb filmsorozat-versengés, az Emmy-díj idei jelöltjeit. A Variety fogta magát, és összeszedte iparági pletykák és nézettségi számok alapján a lehetséges esélyeseket, most épp a férfi színészek körében.

A Póz című sorozatbéli alakításáért tavaly Billy Porter vitte haza az Emmyt, aki idén is esélyes a második évaddal. Kihívója lehet Tobias Menzies a Korona című történelmi drámával, akit már idén januárban Golden Globe-ra is jelöltek Fülöp herceg megformálásért.

Jason Bateman (Fotó: Getty Images)

A magazin két másik színészt is megjósolt a listára. A Better Call Saulból Bob Odenkirköt és a jobbára idehaza vígjátékokból ismert Jason Batemant (Förtelmes főnökök, Testcsere, Személyiségtolvaj) az Ozarkból, mely széria a negyedik évaddal be is fejezi pályafutását a Netflixen.