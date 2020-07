Serena Williams kislánya még csak kétéves, de máris anyukája nyomdokaiba lépett

Megosztás Tweet



Alexis már profin tartja a teniszütőt a kezében.

Nem kérdés, hogy a kis Alexis Olympia Ohanian számára is nagy szerelem lesz a tenisz, az azonban még a jövő zenéje, hogy hobbi szinten, vagy profiként űzi-e majd a sportot, melyben édesanyja az egyik legkiválóbb.

A 38 éves Serena már alig várja, hogy visszatérjen a US Openre, amelyen egyéniben eddig hatszor diadalmaskodott. Idén a koronavírus-járvány miatt a párizsi Roland Garrost később rendezik, de addig is formában kell maradnia, melyben most kislánya is segítségére van. Williamst már rendszeresen elkíséri kislánya az edzéseire, és nem csak hasonló szettben lépnek a pályára, de Alexis már ütőt is ragad.

A minap posztolt közös fotón mindketten ugyanolyan lila ruhában pózolnak, hisz a teniszcsillagot támogató Nike rendszeresen kedveskedik Serenának és Alexisnek aranyos anya-lánya szettekkel – írja a Dailymail.