Kate Beckinsale parádésan helyre tette az őt kritizáló rajongóját

Kate Beckinsale nem volt bántó, de vicces válasza egy őt kritizáló rajongójának mégis csak megmutatta, hogy a színésznő magánéletéhez tényleg senkinek sincs köze. Valaki azt szerette volna tudni, hogy a 46 éves Kate, miért olyan férfiakkal randevúzik, akik a fiai is lehetnének. A válasz tömör volt és frappáns:

“Minden kapcsolatommal kizárólag téged akarlak idegesíteni.” -idézi a sztárt a Just Jared.

A színésznő jelenleg a 23 éves zenész, Goody Grace-szel randevúzgat, a minap a férfiba karolva lencsevégre is kapták őket. A kanadai sztárt és Kate-et először áprilisban látták kézen fogva, azóta is tart a viszonyuk.

Kate Beckinsale and Goody Grace are going strong https://t.co/q6DE6hGb7B pic.twitter.com/JhmtiYdM0c

