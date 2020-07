Kiderült, hogy évtizedek óta mindenki rosszul ejti ennek a színésznőnek a nevét

Megosztás Tweet



Charlize Theron elérkezettnek látta az időt, hogy mindenkit felvilágosítson.

A dél-afrikai születésű színésznő, Charlize Theron a The One Show-ban most bevallotta, hogy a legtöbben rosszul mondják ki a nevét. Amikor a műsorvezető, Gethin Jones megkérdezte melyik általa hallott formátum a helyes, meglepő választ kapott:

“Az az igazság, hogy ezek megközelítőleg sem hasonlítanak a helyes kiejtéshez” – nevette el magát a Botrány sztárja.

Mint kiderült, valójában “szron” a vezetékneve, elhagyva belőle az “e” hangot, mivel francia eredetű, ellentétben azzal, amit sokan hisznek.

Theron egyébként új filmjét, a Netflixnek készült The Old Guardot promózta a műsorban, melyben egy százéves harcos szuperhőst alakít. A filmet Gina Prince-Bythewood rendezi Greg Rucka azonos regénye alapján. A további főszerepekben Chiwetel Ejiofor és Matthias Schoenaerts látható majd – írja cikkében a brit Independent.