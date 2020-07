Jennifer Anistonnak elege lett - hosszas üzenetben írt felháborodásáról

Megosztás Tweet



Amerikában a koronavírus-járvány még mindig tetőzik, ami miatt a színésznő a könnyelmű embereket hibáztatja.

Az Egyesült Államokban múlt szombaton több mint 45 ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki, és ezzel rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése.

Az elmúlt napokban is ezt megközelítő számokat regisztráltak az országban, így a több sztár ismét bevetette hírnevét, hogy felhívja a figyelmet a maszkhasználatra. Tom Hanks után most Jennifer Aniston próbálja az amerikai lakosság fejébe verni, hogy az alapvető higiéniai előírások betartása nélkül nem fog javulni a helyzet – írja cikkében a Just Jared.

“Megértem, hogy a maszkok kényelmetlenek. De nem érzitek úgy, hogy ennél sokkal rosszabb, hogy üzletek zárnak be, emberek vesztik el az állásukat és az egészségügyi dolgozók végkimerülés szélén állnak? Hiszek az alapvető jóságban, tudom, hogy együtt mindenre képesek vagyunk. Mégis az országunkban sokan nem hajlandóak megtenni a szükséges lépéseket, hogy ellaposodjon a görbe. Úgy tűnik, vannak, akik szerint jogaikban korlátozzák őket azzal, hogy maszkot kell viselniük. Ha törődsz az emberi élettel, viselj maszkot!” – fakadt ki a Jóbarátok egykori sztárja.

A színésznő jelenleg nem forgat, s mint korábban mesélte, kifejezetten lelassult körülötte az élet, de nem érzi megterhelőnek.

“Nem egy leányálom, inkább egy rémálom, de személy szerint nekem nem megterhelő. Az már inkább, hogy látom a hírekben, hogy mi történik odakint a világban” – nyilatkozta Jimmy Kimmel online műsorában.