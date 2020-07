Sia nagy bejelentése: Nagymama vagyok!

Megosztás Tweet



A 44 éves énekesnő örökbefogadott fia révén már unokázik.

Az énekesnő, Sia májusban mesélt a SiriusXM rádió reggeli műsorában arról a nagy eseményről, ami alapjaiban változtatta meg az életét. Mint kiderült, tavaly az énekesnő két tini fiút fogadott örökbe, akik azóta már a 19-et is betöltötték.

Sia (Fotó: Getty Images)

“Mindketten 18 évesek voltak, amikor örökbe fogadtam őket. Már kinőttek az állami gondozásból. Odáig vagyok értük. Nagyon nehéz számukra most a karantén, egyikük nehezebben viseli. Most azonban olyan dolgokkal foglalkoznak, amik jót tesznek nekik. Sokat tanulnak, ez javukra válik” – nyilatkozta akkor Sia. A híresség azonban most újabb meglepetéssel szolgált rajongóinak, ugyanis 44 évesen már van, aki nagymamának hívja őt.

“A fiatalabbik fiamnak van két babája. Nagyi vagyok! Nanának hívnak” – idézi az USA Today.

Az énekesnő egyébként élete legjobb döntésének tartja, hogy örökbe fogadta a fiúkat, úgy érzi, megmentették az életét.