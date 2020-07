Elhunyt az Ocean’s Eleven sztárja, Carl Reiner

Megosztás Tweet



Az elismert színész és rendező 98 éves volt.

Kilencvennyolc éves korában meghalt Carl Reiner amerikai komikus, színész, rendező és forgatókönyvíró, akit számos televíziós sorozatból, köztük a Két pasi – meg egy kicsiből, valamint az Ocean’s Eleven-filmek Saul Bloomjaként ismerhet a magyar közönség.

Carl Reiner (Fotó: Getty Images)

Asszisztense szerint Reiner természetes halált halt hétfő éjszaka Beverly Hills-i otthonában. Reiner nevéhez fűződik minden idők egyik legnépszerűbb televíziós sorozata, az 1960-as években futott The Dick Van Dyke Show, amelynek írója, producere és egyik szereplője is volt.

Játszott az 1963-as Bolond, bolond világban és az 1966-os Jönnek az oroszok! Jönnek az oroszok! című háborús komédiában. Az elmúlt években egyebek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean’s Eleven-filmek Saul Bloomjaként láthatta a közönség és szerepelt a Broadway: Beyond the Golden Age című 2018-as dokumentumfilmben is.

Rendező munkái közé tartozik a George Burns és John Denver főszereplésével készült Te jó Isten! című 1977-es vígjáték, valamint az 1984-es Mindenem a tied című film Steve Martinnal és Lily Tomlinnel.

Reiner különösen büszke volt könyveire, köztük az Enter Laughing című önéletrajzi regényére, amelyből később film és Broadway-előadás is készült, valamint 2003-ban megjelent My Anecdotal Life című memoárjára. Fia, Rob Reiner szintén színész és rendező.