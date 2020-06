Íme a női Jack Sparrow: Margot Robbie

Hollywood emancipálódása sokrétegű, és időben is régre nyúlik vissza. Újabb keletű próbálkozásai például a sikerrel futott férfi főszereplős filmek női verziójának elkészítése.

Margot Robbie’s ‘PIRATES OF THE CARIBBEAN’ film will not be a spin-off and will instead be a female-fronted wholly original story with new characters.

(Source: https://t.co/M582oxmJ5a) pic.twitter.com/ogo3Wo3Mrc

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 26, 2020