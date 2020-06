Nem kizárt, hogy ismét Michael Keaton alakítja majd Batmant

Megosztás Tweet



Az önálló Flash-moziban tűnhet fel Bruce Wayne-ként.

A Batmant 1989-ben mutatták be, melyet Tim Burton rendezett, és mely elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat. A denevérembert akkor Michael Keaton alakította, aki talán ismét Bruce Wayne lesz. A The Wrap magazin értesülései szerint tárgyalásokat folytatnak a The Flash-mozi készítői a színésszel, hogy vállalja el Batman szerepét.

Michael Keaton (Fotó:MTI/EPA/JIMMY MORRIS)

A sztori alapja a DC által létrehozott multiverzum lenne, melyben a már jó ismert karaktereknek egy-egy univerzumban teljesen más a sorsuk, de akár megszemélyesítőjük is. A filmben Ezra Miller alakítaná Flasht, A villámot, de nem kizárt, hogy a CW sikersorozatának sztárja, Grant Gustin is feltűnik majd a moziban.

Michael Keaton az 1989-es Batmanben. (Fotó: Getty Images)

Felröppent továbbá a pletyka, hogy Keaton több DC alkotásban is szerepelhetne, afféle mentorként, mint Samuel L. Jackson, aki Nick Furyként támogatja a Marvel hőseit. Az önálló Flash-film forgatása jövő tavasszal kezdődhet el.