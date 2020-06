Ezért nem akar Fergie részese lenni a The Black Eyed Peasnek

Megosztás Tweet



Jó hír, hogy még van visszaút.

Új lemezzel jelentkezett a The Black Eyed Peas együttes, de énekesnőjük, Fergie nélkül. A három férfi tag, will.i.am, apl.de.ap és Taboo most a Billboardnak beszélt őszintén arról, miért is nem akar visszatérni a régi formációba dívájuk.

Will.i.am, apl.de.ap és Taboo (Fotó: Getty Images)

“Próbáljuk tartani a kapcsolatot. Beköszönünk egymásnak időről időre, szülinapokon, karácsonykor és húsvétkor. Tudta, hogy merre vagyunk. Tudta, hogy stúdióztunk. Ő azonban most az anyaszerepre koncentrál. Ez egy kemény munka, és ő most erre fókuszál, mi pedig ebben maximálisan támogatjuk” – nyilatkozta will.i.am, aki azt is hozzátette, hogy ha Fergie készen áll rá, ők tárt karokkal fogadják, nincs harag.

A fiúk azt is bevallották, hogy nem mutatták meg a Translation című korongot Fergie-nek, de abban egészen biztosak, hogy imádni fogja a dalokat. És, hogy mennyire támogatja egymást a két fél, az abból is látszik, hogy múlt pénteken az énekesnő maga is promózta az új lemezt közösségi oldalán.

“Gratulálok, családom!” -írta az énekesnő röviden.